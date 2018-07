Standing ovation pour Sami Nouri à Tours

Le jeune couturier défilait en centre-ville ce samedi.

Originaire d'Afghanistan, abandonné par un passeur en gare de Tours et aujourd'hui créateur de mode reconnu, et même demandé pour le festival de Cannes : en moins de dix ans le parcours de Sami Nouri ne cesse d'impressionner. Le jeune couturier tourangeau désormais établi à Paris, boulimique de travail et de projets comme il nous le racontait récemment pour 37°, revient régulièrement en Indre-et-Loire pour présenter son travail.

Ce samedi, c'est dans un grand magasin de la Rue Nationale de Tours qu'il a proposé une séance de dédicaces puis un défilé haute couture, suite à une rencontre avec le directeur des lieux lors d'un autre défilé organisé en début d'année au Château d'Artigny de Montbazon.

Pendant 20 minutes, devant les clients des Galeries Lafayette mais aussi un parterre d'invités composé - notamment - de nombreux élus locaux, on a pu découvrir les robes sobres ou colorées, toujours très élégantes, de Sami Nouri... Toutes portent sa griffe, une allusion aux barbelés, qui rappellent son histoire, avec le dificile franchissement des frontières.

Très applaudi, Sami Nouri est arrivé juste après le show en costume blanc impeccable, paraissant heureux et très ému avec son éternel visage d'enfant.

Pour lui, cete présentation signe peut-être le début d'une collaboration avec l'enseigne. Pour l'instant, certaines de ses robes sont exposées en vitrine et il est possible d'en acheter au magasin tourangeau via une présentation privée dans le showroom récemment installé au premier étage.

Par ailleurs, le jeune homme doit prochainement rencontrer la direction nationale pour envisager des rapports plus poussés et devenir,; peut-être, un nouveau visage des Galeries repéré dès ses débuts comme ont pu l'être Jean-Paul Gaultier (avec qui Sami Nouri a travaillé) ou Sonia Rykiel...

Découvrez les photos du défilé de Sami Nouri organisé ce samedi aux Galeries Lafayette de Tours (crédit : Olivier Collet) :