Bruno Podalydès en visite aux cinémas Studio mardi

Pour présenter "Bécassine !".

Depuis mercredi vous pouvez découvrir le film Bécassine! aux cinémas Studio à Tours, un long métrage réalisé par Bruno Podalydès...

Le pitch :

Cette comédie poétique retrace l'histoire de Bécassine, une Bretonne qui doit son drôle de surnom à un vol de bécasses au-dessus de son village le jour de sa naissance. Adulte, elle rêve de rejoindre Paris mais n’ira pas bien loin. Sur la route la marquise de Grand-Air, criblée de dettes, la recrute pour s'occuper de sa petite fille Loulotte. La fille de fermier découvre la vie de château… Bruno Poldalydès s’est détaché de la bande dessinée de Caumery et Pinchon de son enfance pour en faire une histoire pleine de gaieté et d’émerveillement, dans une version originale, légère et burlesque.

Mardi 26 juin, le réalisateur sera présent à la séance de 19h45 pour une rencontre avec le public tourangeau.

Voici la bande annonce de Bécassine ! :