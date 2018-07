De gros travaux dans les rues de la Métropole cet été

Il faudra prendre votre mal en patience pour circuler en voiture...

La circulation automobile s'annonce compliquée cet été à Tours et dans la métropole. La raison, une série de travaux d'ampleur : voirie, canalisations, renforcement de la digue de la Loire... au total ce sont pas moins de 213 chantiers qui vont être lancés jusqu'en septembre pour 14 grandes zones de travaux.

Et certains de ces travaux seront très impactants pour le quotidien. C'est pourquoi la métropole a décidé de profiter de la période estivale, traditionnellement plus propice à ce genre d'opérations en raison d'une moindre fréquentation. Jusqu'au mois de septembre, mieux vaut donc laisser sa voiture au garage quand c'est possible pour privilégier les solutions alternatives : vélo, train pour ceux venant de l'extérieur ou le réseau Fil Bleu.

L'essentiel des travaux se déroulera sur la ville de Tours qui a fléché 4 millions d'euros d'investissement cette année dans la voirie. "D'habitude nous refaisons 30 rues par an, cette année ce sera une centaine" précise Brice Droineau, adjoint au maire de Tours en charge du sujet qui évoque l'état des lieux réalisé il y a deux ans : "Sur les 1244 rues à Tours, 765 ont été jugées en mauvais ou très mauvais état".

Cet été à Tours, parmi les travaux les plus importants, il faut noter ceux sur le pont Mirabeau qui sera fermé à la circulation automobile du 15 juillet au 17 août. La fermeture de ce pont qui voit rouler 19 000 véhicules par jour et 5 lignes de bus entraînera de profondes complications et des déviations seront mises en place :

Ailleurs les périodes de travaux seront plus courtes, d'une semaine à 15 jours en moyenne mais risquent de compliquer la circulation quotidienne. Parmi les zones touchées signalons l'angle de la rue Jolivet (Docteur Fournier) et la rue Edouard Vaillant (du 02 au 20 juillet), le boulevard du Maréchal Juin (du 16 au 20 juillet), la rue Marcel Dassault aux 2 Lions (du 9 au 20 juillet)...

A noter que pour aider la population à prévoir ses trajets, la métropole a mis en place un site internet dédié (www.tours-metropole.fr/travaux) ainsi qu'une carte interactive indiquant en temps réel les zones de chantiers.

Enfin pour être complets, signalons également que le réseau Fil Bleu sera également concerné par ces travaux. En effet, la Ligne 2 ne pourra pas notamment circuler sur le pont Mirabeau. Il y aura donc deux demi-lignes au nord et au sud du pont (qui sera accessible aux piétons et cyclistes). Sur son réseau, Fil Bleu conduira des travaux à la station de tramway Trois-Rivières également du 09 au 13 juillet. Durant cette période le tramway circulera de la Tranchée au Lycée Jean Monnet et un bus assurera la desserte de la Tranchée jusqu'à Vaucanson.

Au total, ces travaux de voirie seront conséquents puisque l'investissement de Tours Métropole s'élève à 13,8 millions d'euros.