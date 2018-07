Halles de Tours : 5 semaines de travaux, les bus déviés

Le chantier débute ce lundi.

C’est le premier gros chantier de l’été à Tours, et il va un peu perturber le quotidien dans le centre-ville : à partir de ce lundi 25 juin, et pendant 5 semaines, les réseaux d’eau seront en travaux au niveau des Halles, Place Gaston Paillhou. Les branchements vétustes des abonnés doivent notamment être changés par des équipements neufs.



Pendant toute la durée de ce chantier qui va donc s’étendre sur l’ensemble du mois de juillet, seuls les véhicules ds riverains pourront accéder au secteur. Par conséquent, le trafic des bus sera dévié alors que le quartier des Halles est fréquenté par 5 lignes régulières ainsi que la Citadine.



Dans le détail, les bus venant de Jean Jaurès ne tourneront pas après l’arrêt Béranger, ils poursuivront vers Clocheville, St Eloi puis la Rue Lamartine. La ligne 15 reprendra ensuite son itinéraire normal vers Mame, la 11, la 14, la 18 et la 50 se dirigeront elles vers le Pont Napoléon via les arrêts Boyer et Dame Blanche. La Place de la Victoire ne sera pas desservie non plus. De son côté, la Citadine fera le tour par la Fac des Tanneurs avant de rejoindre Bretonneau.



A noter tout de même que des déviations sont prévues pour l’accès aux commerces, par exemple via la Rue des Halles qui reste elle en partie accessible.