Des médailles pour des judokas tourangeaux en Ecosse

L'association Judo Team 37 regroupe des judokas d'Indre-et-Loire participant à des compétitions nationales et internationales.

Du 14 au 16 juin se déroulaient les Championnats d'Europe de Judo Vétérans 2018 à Glasgow en Ecosse.

9 judokas de la Judo Team 37 y participaient.

- Bertrand RIBAULT du Ballan J.C termine 3ème en M7-81kg et monte pour la seconde fois sur le podium européen après sa médaille de bronze de 2016.

- Xavier CHABBAUD du Ballan J.C termine vice Champion d'Europe en M3-66kg pour sa seconde particpation.

- Julie BRUNET de l'AJJ Val de Vienne termine Vice Championne en F2-70kg pour sa première participation.

- Valérie BOUSSIQUAULT du Ballan J.C termine 5ème en F1-78kg ratant de peu le podium.

- Christophe MANETTE de l'UJ37/St Avertin, vice champion du monde en M4-81kg en 2017 termine non classé.

- Patrice de LAVAU du Judo Club Ste Maure, médaillé de bronze en 2017 en M4-60kg termine non classé.

- Christophe RAVOT du J.C Ridellois, médaillé de bronze en 2016 en M3-100kg termine non classé.

- Stéphane BOIZAU M3-81kg du J.C Ridellois et Sébastien MERER M3-90kg du Ballan J.C (première participation) terminent également non classés.

Virginie DELAUNAY J.C Ste Maure / Judo Team 37 était également du voyage pour coacher les combattants.

Prochaine étape : les Championnats du Monde au Mexique à Cancün pour certains d'entre eux du 17 au 21 octobre 2018.

D'après communiqué.