L'UTBM annonce sa première recrue pour la nouvelle saison

Pour accompagner le club en Nationale 1.

Il y a quelques jours, malgré une saison sportive inaboutie sans plays off disputés, l'UTBM a obtenu une wild card pour monter en Nationale 1, la division supérieure et le 3ème niveau national. Le club de basket qui évolue à Monconseil commence donc à former son équipe pour la reprise et vient d'annoncer sa première recrue : Jérémy Nicolas.

"Cette saison, ce joueur de 28 ans n'est pas passé inaperçu puisqu'il était le capitaine de l'US Laval et qu'il compilait 19,75 points de moyenne par match. Contre Tours, Jérémy avait confirmé tout son potentiel offensif (19 et 20 points)" explique l'UTBM qui poursuit : "depuis 3 ans, Jérémy Nicolas survole les championnats dans lequel il évolue (2016 - NM3 - 22,55 pts - 2eme marqueur / 2017 - NM3 - 22,82 - 4ème marqueur / 2018 - NM2 - 19,75 pts - 3ème marqueur).



D'après le club, "ce "petit" intérieur Français d'1m98 a adopté la culture américaine puisqu'il est parti faire ses classes dans le Montana avec des résultats au combien prometteurs. Une expérience qui lui permettra de se forger une personnalité et un esprit de "gagnant". Il vient renforcer notre secteur intérieur et prouvera qu'il faudra compter sur lui."



Voici les autres joueurs déjà confirmés : Amy MBOMA - Darnell WILLIAMS - Julien LESIEU - Jérémy NICOLAS. Une liste amenée à être complétée rapidement.