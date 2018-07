Logement : à Tours, le budget moyen des étudiants est de 449€

Ils logent en majorité dans des T1.

A l'approche de l'été, certain(e)s étudiant(e)s inscrits à Tours pour la rentrée ont déjà une mission : trouver un logement, ce qui n'est pas toujours la chose la plus simple s'il n'y a pas de place dans les résidences universitaires, par exemple.

Sur l'agglo, on estime qu'environ 13 000 étudiants sur 30 000 se dirigent vers le parc privé pour trouver un toit, et que leur budget moyen de 449€ mensuels selon l'étude d'un site immobilier* réalisée auprès de 400 annonces.

Sans surprise, parce que ce n'est pas très cher et commode, 63% des étudiants ayant besoin de se loger à Tours recherchent un T1, c'est-à-dire un studio ou un appartement avec une pièce. 20% d'entre eux sont demandeurs d'une colocation, et seulement 9% cherchent un 2 pièces.

Concernant les tarifs, une chambre chez l'habitant est en moyenne à 322€, il faut compter 351€ pour une colocation, 388€ pour un studio, 442€ pour un T1 et 542€ pour un T2. Les tarifs tourangeaux sont ainsi comparables à ceux d'Orléans (398€ mensuels pour un studio) ou Chartres (394€) et naturellement plus élevés que Bourges et Blois, ou encore deux fois moins chers qu'à Paris. Si le prix d'un loyer est conséquent pour les jeunes, elles et ils peuvent néanmoins compter sur leurs parents qui se portent garants dans 92% des cas.

LocService