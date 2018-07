Ste Radegonde : le nouveau quartier présenté aux habitants

Une réunion publique est prévue ce lundi.

Le projet a été officialisé en mai et présenté devant le conseil municipal de Tours : un nouveau quartier va prochainement voir le jour dans le quartier de Ste Radegonde, avec 1 000 à 1 200 nouveaux logements qui vont sortir de terre.

Proche du Forum Méliès et de son nouveau cinéma prévu en fin d'année, mais aussi du quartier de Monconseil ou du lycée Vaucanson, ce nouveau secteur de la ville dédié au logement s'étendra sur 12 hectares. Son nom : les Hauts de Ste Radegonde.

Cette partie de Tours étant encore rurale, la ville promet que l'aspect "champêtre" du quartier sera préservé. Parmi les aménagements prévus, on note la création d'un parc urbain de 3 hectares et autour un programme de 91 000 m² de surface de plancher bâti pour les futurs logements. Les liaisons douces seront également facilitées pour que la voiture ne prenne pas trop de place dans ce secteur résidentiel chiffré à près de 7 millions d'euros (hors taxes). Les premiers chantiers devraient démarrer au second semestre 2019.

Pour découvrir ce projet en détails, une réunion publique est organisée ce lundi soir à 19h30 dans la salle polyvalente de l'école élémentaire Jean de la Fontaine.