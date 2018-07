Périphérique de Tours : tout comprendre aux travaux de la Porte de Villandry

Ils vont durer tout l'été.

Le week-end dernier, nous nous faisions l'écho du début du chantier pour l'aménagement d'un rond point au niveau de la Porte de Villandry pour accéder ou quitter le périphérique de Tours sur l'axe reliant les Deux-Lions à Savonnières. Alors qu'il existe déjà un rond-point pour les véhicules circulant dans le sens Nord-Sud, la création d'un deuxième équipement du même type doit permettre de fluidifier la circulation dans le secteur, en particulier aux heures de pointe mais cela n'est pas sans perturbations.

Ainsi, depuis lundi 11 juin, la sortie de la Porte de Villandry est fermée dans le sens Sud-Nord, et l'entrée le sera aussi dès le 11 juillet. Mais dans la semaine, une lectrice nous a interpellé pour nous signaler une fermeture anticipée de cette bretelle d'accès : exact, mais Tours Métropole précise que ce n'était que temporaire. Voici donc le détail des phases du chantier avec les prévisions du 18 juin à début septembre :

Phase 2 : 4 semaines - du 18/06 au 16/07 ; Réalisation de la moitié sud du giratoire



Circulation maintenue à double sens sur la route de Savonnières. Bretelle d'accès à la RD37 ouverte pour les usagers en provenance de Tours. Bretelle fermée pour les usagers en provenance de Savonnières (déviation : via la Porte de Ballan-Miré, Michelin). Bretelle de sortie route de savonnière fermée (déviation : via la sortie Porte de La Riche, Boulevard Louis XI)



Phase 3 : 4 semaines – du 16/07 au 13/08 : Réalisation de la moitié nord du giratoire



Circulation par feux en alternat sur la route de Savonnières. Bretelle d'accès à la RD37 fermée (déviation : via la Porte de Ballan-Miré, Michelin). Bretelle de sortie route de savonnière fermée (déviation : via la sortie Porte de La Riche, Boulevard Louis XI)



Phase 4 : une semaine mi août : Configuration définitive du rond-point



Réalisation de la couche de roulement et du marquage horizontal. Route de Savonnières fermée, durant une nuit, depuis les deux giratoires (réalisation des enrobés). Bretelle d'accès à la RD37 fermée (déviation : via la Porte de Ballan-Miré, Michelin). Bretelle de sortie route de savonnière fermée (déviation : via la sortie Porte de La Riche, Boulevard Louis XI)



Phase 5 : fin août : Joint du pont en reprise



Circulation par feux en alternat sur la route de Savonnières. Travaux sur ½ journée. Réouverture de la bretelle d'accès à la RD37 en fin de semaine



Réouverture de la bretelle de sortie route de Savonnières en fin de semaine.

Plus tard, l'autre gros chantier de l'été ce sera sur le Pont Mirabeau de Tours qui sera fermé plusieurs semaines à partir de la mi-juillet. Nous y reviendrons dans les prochains jours.