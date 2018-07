Un P'tit Air de Rien décoiffe aux Deux-Lions

Les photos d'Info-Tours.fr.

Comme chaque été le centre commercial L'Heure Tranquille de Tours organise des concerts en terrasse le jeudi soir pour mettre en avant la scène locale... La saison a repris et c'est le groupe rock Un P'tit Air de Rien qui est monté sur scène ce 14 juin pour un de ses seuls concerts de la saison estivale...Le groupe a été créé en 2009 et définit comme "quelque part entre la chanson française et de nombreuses autres influences". Son premier album autoproduit s'appelle Déserteur.

Pour la Fête de la Musique le 21 juin, Picao Pao se produira dès 19h au même endroit, avant Anna le 28 et Doclap le 5 juillet, groupe dont le dernier album a été chroniqué sur 37 degrés par ici...

Découvrez les photos du concert d'UPAR par James Techer :