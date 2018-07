La Plage de Tours : un petit air de vacances à domicile

Pour la 4e année consécutive, sur la rive nord de la Loire, la Plage de Tours offre aux Tourangeaux un petit coin d'évasion.

Portée par la ville de Tours et gérée par le duo Kwamti/Le Petit Monde, la Plage c'est en premier lieu un petit goût de vacances une fois les chaleurs estivales arrivées (ce qu'elle tardent à faire pour le moment). Nichée sur la rive nord de la Loire, La Plage et sa cahute ont été rapidement adoptées par la population locale venant y chercher un peu de quiétude mais aussi de vie autour de la Loire. "Ici c'est le dépaysement à domicile" se plaît ainsi à dire Francis, le gérant des lieux depuis deux ans. "Ce qui est important c'est qu'on s'adapte à la Loire et non l'inverse".

Un coin qui garde donc un aspect naturel important et qui séduit notamment beaucoup de familles pour son aspect chaleureux mais aussi la possibilité d'y venir et d'emmener son propre panier repas. (A ce titre, on peut regretter cette année, l'obligation de retirer les tables de pique-nique et l'absence également de parasols, interdits également !).

"On est ici dans une offre complémentaire à Tours-sur-Loire, plus posée, avec moins d'agitation" explique-t-on du côté du Petit Monde et de la ville de Tours. Une offre qui ne se veut pas uniquement tournée "vers le commercial" poursuit Jérôme Tebaldi, adjoint au maire de Tours, sans renier la partie bar-restauration.

Quelques animations sont néanmoins prévues et organisées par Jérôme et Aude, qui en charge d'animer les lieux cette année. Ces derniers proposeront des ateliers de bricole pour Jérôme les mercredis et des rendez-vous le dimanche pour Aude sur trois thèmes différents : "se sentir bien dans sa peau", "les dimanches dont vous êtes le héros" et "j'aime cette planète". A retrouver jusqu'au 02 septembre date de fermeture de la Plage cette année.

Photo à la une : Image d'archives