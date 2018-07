Rassemblement de motards solidaires ce dimanche à Tours

Le départ est prévu à 13h Avenue Vatel

Les United Riders organisent, en partenariat avec les Restos du Coeur d’Indre-et-Loire, une balade ce dimanche à Tours en mémoire de la mort de Coluche (décédé le 19 juin 1986). Un rassemblement que cette organisation non gouvernementale a l’habitude d'initier Leur slogan : « Nous on sait ce qu’il faut faire et on le fait », chaque année les motards réalisent des actions en faveur des plus démunis.

Associés à l’organisation du run des Pères Noël en fin d’année, qui rassemble près de 1300 motards, ils réalisent également des maraudes tous les derniers mardi de chaque mois face aux Galeries Lafayette.

Cette fois ci, le run de la solidarité sera en faveur de l’association Un pas pour l’avenir pour venir en aide aux besoins d’Apoline. Cette jeune fille tourangelle, licenciée au Club d’Athlétisme Handisport du Réveil Sportif Saint-Cyr, a besoin de fonds pour financer ses traitements et sa thérapie. La jeune fille ainsi que sa famille seront présentes le jour de l’évènement.

Bonne humeur, solidarité, et chaleur humaine seront les maîtres-mots de ce run de 120 km à travers l’Indre-et-Loire. Il sera rythmé par une collation et un pot de l’amitié offert par les Restos du Coeur. Tous les motards sont les bienvenus, aucune inscription au préalable n’est requise. Chaque casque ajoutera 5 euros à la cagnotte qui sera directement versée à l’association à la fin du run.

Pour plus d'informations, contactez unitedriders37@gmail.com