Roller hockey : les Apaches en route pour le titre ?

Les Tourangeaux vont tout tenter ce week-end.

L'accession à la Nationale 2 en poche, après une belle première place lors de sa demie-finale à domicile, l'équipe N3 des Apaches de Tours s'attelle ce week-end à la toute dernière ligne droite pour le titre, à Tarbes.



Le niveau des autres prétendants sera relevé et la tâche ne sera pas facile vu que l'équipe va jouer à l'extérieur.

Bourges et ses redoutables Tchèques, Lyon arrivant en grande partie de N1 et Pont de Metz seul vainqueur des Tourangeaux depuis le début de saison ont eux aussi bien l'intention de monter sur la plus haute marche du podium.

"Les 21 Apaches seront au complet et pourront compter sur un effectif fort d’expérience du haut niveau pour conclure cette belle saison" fait savoir le club avant de partir.