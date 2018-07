Coupe du Monde : où vous fournir en bonnes bières à Tours

Pour accompagner les matchs de foot comme il se doit.

Ça y est, c’est le grand moment pour tous les fans de foot : le mondial débute ce jeudi en Russie… Et ça va durer un mois avec des matchs tous les jours ou presque.

Même si c’est moins fatiguant que d’être sur le terrain, être un bon supporter nécessite tout de même un peu d’entraînement… L’idéal c’est une bonne télé, des copains et un plateau garni pour ne rater aucune action. Et qu’est-ce qu’on met sur le plateau ?

Non, pas son chat. Deuxième essai ?

Oui, c’est ça : des bières, des pintes, des binouzes… Le sirop de menthe, le jus de goyave et le kéfir ça marche aussi mais, bon, ce n’est pas le sujet de l’article d’aujourd’hui. Là on va s’intéresser au malt, à l’orge et au houblon (avec modération, t’inquiète Sam)… Et même si un pro de la bière artisanale tourangelle nous glissait à l’oreille que devant son écran LED il lui arrivait de se descendre un pack de 16, nous on préfère vous donner quelques bons tuyaux pour trinquer local soit avec des bières produites dans le coin, soit en allant chez des spécialistes d’ici qui ont de la bonne marchandise.

Pour commencer, petit coup de fil à Christophe de La P’tite Maiz’, brasserie locale dont les bouteilles s’achètent par exemple au Coin Bières du quartier Velpeau ou à La Réserve Rue Colbert (on les a aussi croisés à Aucard de Tours). « Pour un match des bleus (le 1er c’est samedi à midi contre l’Australie, ndlr), on pourrait commencer avec une This is not a Pils en première mi-temps, c’est une bière rafraîchissante à 4,7% aux arômes de fruits tropicaux. Elle est bien fraîche, légèrement amère, très fruitée avec un parfum de mangue. C’est une bière à la fois fraîche, sèche et tendue comme un pénalty. »

Pour la deuxième mi-temps, Christophe conseille d’enchaîner avec une Don’t Worry be IPA, 6,1% d’alcool, avec des houblons anglais et néo-zélandais « à fort caractère », une bière à l’esprit anglais, pas mal si jamais on tombe contre nos amis britanniques en 8èmes, en quart ou en demi (qui sait, peut-être qu’ils iront loin, pour une fois). Ah, et en cas de victoire La P’tite Maiz’ a pensé à tout avec What we Brew in the Shadow, 8,5%, petites notes de chocolat ou de pruneaux. Sinon, vu que ça a l’air bon, ça peut aussi consoler en cas de défaite.

Deuxième coup de fil à Brice, de la Micro Brasserie de Tours (MBT) basé à La Riche… Il ne l’a pas fait exprès pour le mondial mais il vient de sortir une bière éphémère, une blanche « brassée ave un peu de citron vert et de fraise. Tu peux parfaitement en boire une ou deux (par mi-temps) quand le match est à 14h. C’est une petite bière d’apéro légère qui plait au plus grand nombre, notamment aux femmes. Elle a 5,5°, pas du tout sucrée, ce n’est pas une bière aux fruits elle a vraiment un goût très délicat, juste légèrement citronné. C’est à boire comme ça devant la télé, ou avec un dessert comme une tarte au citron. » Son nom ? Une référence aux Red Hot Chili Peppers, Suck my Kisss.

Sinon, la Golden Ale de la MBT « classique et consensuelle » il parait que très bien aussi pour un match au bar, genre au Shelter à Tours, à La Minute Blonde de Chambray ou La Tête dans le Fût de Joué qui vont retransmettre les matchs, voire pour la finale à l’American Tours Festival où la rencontre sera diffusée sur écran géant et où Brice aura son stand.

Quoi encore ?Comme on vous le racontait il n’y a pas si longtemps sur 37 degrés, la Touraine est très bien fournie en matière de bières locales avec la Brasserie de l’Aurore et sa classique Turone (là, ils ont une nouveauté Turone blanche citron vert qui semble idéale pour rafraîchir les matchs tendus, avec un peu de fromage ou des desserts, elle est à 4,1%). On aurait du mal à être complets sans citer La Loère, avec sa blonde et ses arômes de miel ou de bruyère. Pour les trouver, parmi d’autres, direction Le Court Circuit, La Balade Gourmande, Le Gambrinus, 22 sur Vins, Sur la Branche, V and B…

Et pour boire avec une super ambiance ? Le Puits Sait Tout, Les 3 Rois, Au Fût et à Mesure dans le Vieux-Tours, entre autres.