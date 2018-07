Les élèves de l'école de l'aviation de chasse ont reçu leur brevet

Des militaires ont également été décorés pour leurs opérations en Irak et en Syrie.

Près de 150 familles, autorités militaires, et élus locaux se sont déplacés à la BA705 de Tours ce mercredi... Toutes et tous étaient là pour un moment fort, une des dernières remises de brevets aux pilotes de chasse formés sur la base tourangelle appelée à déménager totalement sur Cognac d'ici 2021.

Au cours de l'après-midi, dix brevets de pilote de chasse, six brevets de navigateur officier système d’arme (NOSA) et quatre poignards, objets symbolisant l’entrée dans le corps des officiers, ont été remis. Chacun s’est vu remettre le « macaron » symbolisé par « deux ailes d'or pour les porter, l’étoile pour les guider et les lauriers de la gloire qui les attend ». Habituellement silencieux, le public s’est octroyé une once d’applaudissements à la fin du protocole.

Ce macaronnage des pilotes c'était également une bonne opportunité pour remettre des décorations. Le Colonel Claude Liedet a reçu la Légion d’honneur au grade de commandeur, Le Lieutenant-colonel Emmanuel, en fonction dans la direction des ressources humaines de l’Armée de l’Air, le Commandant Jean-Christophe, chef navigateur dans la 3ème Escadre de chasse à Nancy, et le Capitaine Vianney, en fonction à l’Ecole de l’Aviation de Chasse (EAC) de Tours, ont été cités en exemple avec attribution de la croix de la Valeur militaire. Ces décorations ont récompensé leur profond engagement et leurs remarquables actions réalisées au cours notamment de l’opération Chammal en Irak et en Syrie.

Après le défilé les nouveaux brevetés, survolés par une patrouille de 4 alphajets, ont procédé au traditionnel lancé de leur casquettes, ils doivent désormais poursuivre leur formation à Cazaux en Gironde.