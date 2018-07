Natation artistique et patinage : deux galas ce samedi à Tours

A la piscine Bozon et à la patinoire.

C'est bientôt le début des vacances scolaires et donc la fin des saisons sportives... Pour conclure l'année en beauté, rien de mieux qu'un gala pour rassembler en une seule soirée sportives, sportifs et public... Ce samedi 16 juin, après deux ans sans grande fête, le Club Multi Patinage de Tours va renouer avec la tradition sur la glace de la patinoire, permettant aux licencié.e.s de présenter le travail mis au point tout au long de l'année, auprès de leurs proches mais aussi du grand public (l'entrée est gratuite). On notera que le club de Joué-lès-Tours a également été invité à paticiper au show.

Programme :

Danse sur glace : Création et présentation Annie Boutheloup - Reixet Isabelle Faggion



Patinage Artistique du CMPT : Résultat du travail collectif des trois entraîneurs Isabelle, Gwladys et Damien l’ensemble des patineuses et patineurs qu’ils soient compétiteurs ou de loisir. Ils glisseront sur le thème "Souvenirs, émotions, come back musical"



Programme de l’équipe invitée du ballet de JSG : JOCOND’ICING présente son programme de compétition : «Les 4 saisons ». Une mise en scène d’Olivia Candeloro mise en place par les entraineurs de JSG, Agathe Bouillet et

Belinda Lemer.



Par ailleurs, non de là, le club de la NAT, la Natation Artistique de Tours, organise son grand gala de fin de saison sur le thème du cirque. A partir de 20h, les 210 nageuses et quelques nageurs du club aux 20 ans d'âge seront ensemble dans l'eau pour un enchaînement de tableaux avec des tenues créées spécialement pour l'occasion. Le club a récemment réussi à réunir 4 000€ lors d’une campagne de financement participatif afin de préparer ce ballet qui s'annonce comme un grand spectacle comme sous chapiteau mais dans une piscine olympique...

Entrée : 8€, 4€ pour les moins de 12 ans, gratuit pour les moins de 5 ans. Et plus d'infos sur ce sport dans le zoom que l'on a réalisé sur 37 degrés.