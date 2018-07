Manifestation de motards ce mercredi Place Anatole France

Ils se rassembleront à 17h30.

Déjà mobilisés à plusieurs reprises depuis le début de l'année, les Motards en Colère d'Indre-et-Loire organisent un nouveau rassemblement ce mercredi en fin d'après-midi à Tours. A 17h30 ils occuperont la Place Anatole France afin de signaler "des infrastructures dangereuses" pour les deux-roues, estimant que les routes ne sont pas assez bien entretenues et qu'en temps de pluie les pavés glissants sont dangereux pour les motards.

Ce n'est pas la première fois que la FFMC37 s'agace au sujet de l'entretien des routes tourangelles, vu qu'elle a déjà critiqué les aménagements de la D943 ou des ralentisseurs hors normes car trop hauts dans certaines communes.

Concernant Tours, l'association déplore de ne pas avoir été reçue par le maire d'où sa volonté de se faire entendre dans la rue. Vu l'heure et l'emplacement, elle aura peut-être l'occasion de croiser des élus qui se retrouveront vers 18h pour inaugurer le pavoisement du Pont Wilson... côté Place Anatole France. Mais les motards ne resteront pas simplement à cet endroit, ils se dirigeront ensuite vers le Pont Mirabeau via les Quais de Loire, ils reviendront dans le centre de Tours par le Boulevard Heurteloup, la Rue Emile Zola, la rue Néricault Destouches, les Rues Marceau, Clocheville et Chamoineau, le Boulevard Béranger, la préfecture et enfin terminus Place Anatole France. La circulation risque d'être perturbée.

Photo d'archives lors d'une manifestation Place Jean Jaurès.