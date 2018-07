Des inondations et des accidents ce lundi matin en Touraine

Le département est toujours en alerte orange.

De gros déluges et des orages : ce lundi matin l'Indre-et-Loire s'est réveillée avec un temps particulièrement maussade, et de très gros cumuls de pluie... Placé en vigilance orange pour la journée, le département doit s'attendre à de bonnes averses jusqu'en soirée malgré quelques petites éclaircies.

Depuis le début de la matinée, les pompiers reçoivent des appels pour des inondations, il y a eu plusieurs accidents notamment sur l'A10 à hauteur de Monnaie dans le sens Tours-Bordeaux où une voiture a percuté la glissière de sécurité sur le bord de l'autoroute... Accident également au sud de l'agglomération tourangelle, toujours sur l'A10, ainsi que sur l'A85. A 11h30, le SDIS comptabilisait 140 interventions, plus de 400 dans son point de 14h. Pour les gendarmes, 150 appels ont été reçus en 1h30 au plus fort des intempéries matinales, soit l'équivalent d'une journée entière au standard du 17 en Indre-et-Loire.

Sur le terrain, alors que le quartier du Beffroi de Tours Nord avait déjà été submergé par les eaux dimanche après-midi, ce fut également le cas ce lundi matin : au niveau de la Place François Mitterrand les rails du tram et la route se sont retrouvés sous quelques centimètres d'eau et les passants se retrouvaient arrosés au moindre passage de voiture selon plusieurs témoignages sur les réseaux sociaux. Cependant, l'eau s'est rapidemenjt écoulée. A l'hôpital Clocheville, le service de radiologie a lui été envahi par 5cm d'eau.

Pour la circulation, le Conseil Départemental d'Indre-et-Loire recensait plusieurs difficultés peu après 9h :

- RD 47 – Vouvray Nord « étang vignon » = route Inondée

- RD 952 – Vouvray (secteur pont Charles de Gaule) = route Inondée

- RD 1 – Noizay = route inondée et coupée

- RD 31 – Amboise - La Verrerie = route inondée

- RD 5 – Nazelles-Négron = matériaux sur chaussée (pierre, boue,…)

- RD 78 – Chançay – Lieu-dit Montfort + Vallée de Raye = route inondée, et bourg également sous les eaux

- RD 83 - sortie de St-Martin-le-Beau (Nord) en direction d’Amboise : un talus s'est écroulé

- RD 81 - perturbations entre Amboise et Civray-de-Touraine

- Chaussée inondée : RD 98 à Ciran

- 3 talus effondrés : RD 42 au Grand-Pressigny à Etableau

- Boue sur chaussée : RD 943 à Chambourg

- Boue sur chaussée : RD 17 à Courcay

- Arbre penché : RD 106 à Bossay

- Sable sur chaussée : RD 390 à Ligueil

Photo prise dans le Vouvrillon ce lundi matin