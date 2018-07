La grande épopée des concurrents du 1er Tours'N Man

Le grand reportage photo d'Info-Tours.fr.

On peut le dire : les participantes et les participants du 1er Tours'N Man ont eu des conditions très difficiles ce dimanche pour la prmeière édition de l'épreuve organisée depuis le parc des expositions de Tours... Au total, plus d'un millier de sportives et de sportifs se sont engagés sur les différents parcours, en passant une bonne partie de la matinée sous la pluie.

La course la plus dure, le triathlon XXL, a débuté par 3,8km de natation dans le Cher avant 180km de vélo sur les routes tourangelles (en passant par exemple vers le Château d'Ussé), puis enfin un marathon de 42km195 avant de passer la ligne d'arrivée dans les halls du parc expo... Le vainqueur Tourny Degham, ambassadeur de cet événement inédit et dossard N°1, a réussi l'exploit de boucler ce qu'on appelle un Iron Man en 9h et 13 minutes, soit 4 minutes devant son dauphin. Il réalise donc le temps de référence de l'épreuve que certains ont terminé bien plus tard, dans la soirée.

Il y avait aussi une course dite L, deux fois plus courte avec 1,9km de natation, 90km de vélo et un semi-marathon de 21,1km... Tout de même un très gros effort, réalisé en 3h55 par Aurélien Raphaël. Mais il faut aussi souligner les efforts de toutes celles et tous ceux qui ont réalisé ces parcours dans le seul objectif de les terminer, d'aller au bout de leurs capacités souvent après de gros entraînements... James Techer les a suivis une bonne partie de la journée, y compris en hélicoptère, et on vous propose de découvrir son reportage en images, quant aux résultats complets ils sont ici...