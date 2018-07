Toumy Degham remporte le 1er triathlon XXL Tours'N Man

C'était l'ambassadeur de la compétition.

Il a fait honneur à son dossard N°1 : ce dimanche Toumy Degham a remporté avec brio le 1er Tours'N Man au parc des expositions, un triathlon dantesque dans des conditions particulièrement difficiles... Sous la pluie une bonne partie de la matinée, il a d'abord dû faire près de 3,8km de natation dans le Cher puis 180km de vélo et enfin courir un marathon... En 9h 13 minutes et 43 secondes, il termine donc ce parcours XXL en leader devant Peter Kern (9h17) et Javier Pérez Suarez (9h23) sachant que 660 concurrents s'étaient inscrits pour cette première édition du "Défi des Rois".

Chez les femmes, saluons le succès de Béatrice Le Teno en 11h 22 minutes et 15 secondes devant Bénédicte Blanc (11h41) et Sandrine Guerbois (12h09)...

Pour la course L, avec 1,9km de natation, 90km de vélo et 21km de course - ce qui est quand même beaucoup - Aurélien Raphaël s'impose chez les hommes (3h55 et 13 secondes) et Léna Berthelot-Moritz en 4n22et 46 secondes chez les femmes.

A l'arrivée, forcément, beaucoup de fatigue mais aussi beaucoup de joie, plusieurs concurrents ayant vraiment dépassé toutes leurs limites... Plusieurs d'entre eux ont franchi la ligne avec leurs enfants comme vous pouvez le découvrir ci-dessous dans le reportage de Philippe Maitre :