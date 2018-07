La guinguette de Tours va prendre l'accent québecois samedi

Avec plein d'animations gratuites.

Alors que le G7 réunissant les grandes puissances mondiales s'est tenu au Québec ces derniers jours, voilà une autre bonne raison de s'intéresser à la province canadienne : elle fait sa fête à la guinguette de Tours ce samedi 16 juin.

Chaque année, Tours-sur-Loire accueille des pays étrangers le temps d'une journée et après le Japon, le Maroc ou les Etats-Unis voici donc le Canada via le Québec, où Tours a une ville jumelle : Trois-Rivières, située à peu près à mi-chemin entre Montréal et la ville de Québec.

Donc, de 11h à 23h, la guinguette sera aux couleurs du Québec avec des ateliers de cuisine, des découvertes historiques avec les Pionniers de Touraine, footballeurs américains partis au Québec, une épicerie québecoise (produits à base de sirop d'érable, vinaigre de cidre...), des ateliers linguistiques, du sport avec les Pionniers mais aussi les Remparts et le club de kin-ball, un dîner thématique et une soirée musicale.

Enfin, si vous voulez traverser l'Atlantique, l'Office Franco-Québecois de la Jeunesse sera sur place avec un stand pour vous informer.

En septembre, une autre journée internationale est d'ores et déjà programmée sur les bords de Loire, cette fois pour évoquer les richesses de l'Afrique subsaharienne.