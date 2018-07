3 choses à savoir pour créer son entreprise

Votre projet est-il suffisamment mûr pour vous permettre de démarrer votre activité à Tours ?

En France, les créations d’entreprises ont atteint leur plus haut niveau depuis 2010. En 2016, près de 3 700 sociétés ont vu le jour en Indre-et-Loire selon la Direccte.

Et si vous avez pour projet de monter votre propre affaire mais que vous n’êtes pas encore totalement au point sur le parcours à suivre on va vou aider tout de suite avec 3 aspects à ne pas négliger pour éviter le parcours du combattant :

La première étape consiste à bien définir son projet et faire une étude de marché. C'est faire une liste des points forts et des faiblesses de son concept. Il faut que vous vous interrogiez sur la valeur ajoutée de votre offre par rapport à ce qui existe déjà ailleurs. L’étude de marché est incontournable, dans le sens où elle permet de se situer par rapport à la future clientèle – et de se mesurer aux éventuels concurrents.

Ensuite, il faut définir la cible, l’idée étant d’établir le profil type de la clientèle que vous voulez atteindre. Plus vous en savez au sujet de vos clients, plus vos efforts en matière de marketing et de ventes seront efficaces. Il en vaut la peine de faire l'effort pour découvrir qui ils sont, ce qu'ils achètent et pourquoi ils l'achètent.

Enfin, Serez vous dans l’air du temps en vous présentant comme une start-up dynamique, ou plutôt comme un auto-entrepreneur en autonomie ? Il faut réussir à définir la forme juridique de votre entreprise. Il existe quatre types de structures d’affaires, soit l'entreprise à propriétaire unique, la société en nom collectif, la société par actions et la coopérative.

Pour aller plus loin, la CCI Touraine, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat et la Chambre d’Agriculture organisent le salon Objectif entreprendre à Tours. Au programme de ce mardi 12 juin, des ateliers, des conférences et des rendez vous experts pour répondre à vos questions et vous prodiguer les meilleurs conseils.

Ce salon est à destination des créateurs et repreneurs d’entreprises, des demandeurs d'emploi et/ou salariés ayant un projet de création/reprise et des Jeunes entreprises ayant un besoin d’accompagnement. Et c'est gratuit.



Rendez-vous le mardi 12 juin, de 8h30 à 18h à l’Hôtel de Ville de Tours.