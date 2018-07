Aucard de Tours c'est fini !

Le festival a fermé ses portes samedi soir

Les plus courageux auront prolongé le plaisir ce dimanche soir du côté de la guinguette, où Aucard faisait son after. Pour autant, le festival Aucard de Tours a bien fermé ses portes samedi soir avec un 5e et dernier jour qui a attiré encore beaucoup de monde sur la plaine de la Gloriette. Un samedi soir festif et une invitation à la danse avec une programmation calée pour, bref il n'en fallait pas plus pour conclure cette édition 2018 en beauté.

Retour en images sur ce samedi avec les photos de Claire Vinson :