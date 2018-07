Des livres bradés le 17 juin à Tours

Sur le parking de la bibliothèque centrale.

La Bibliothèque Municipale de Tours et la Direction du Livre et de la Lecture Publique du Conseil Départemental d’Indre-et-

Loire vont proposer à la vente une sélection de livres triés et retirés des collections Adulte et Jeunesse. Romans classiques, polars, science-fiction, documentaires divers, beaux-livres, CD musicaux...il y aura du choix. Les prix seront très modiques : entre 50 centimes et 2€.

Cette vente se déroulera sur le parking de la Bibliothèque Municipale de près de la Place Anatole France 10h à 17h, dimanche 17 juin.

Plus d'infos : 02 47 05 47 33 ou 02 47 54 74 02.