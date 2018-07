Aucard de Tours : dernier jour pour en profiter

Le festival se termine ce samedi.

Le festival Aucard de Tours ferme ses portes ce samedi soir après 5 jours de folie sur la plaine de la Gloriette. Encore une fois, entre une ambiance conviviale et unique, une déco soignée et léchée (bravo aux bénévoles également et leurs beaux déguisements), et une programmation à la hauteur, Aucard de Tours aura conforté sa belle réputation.

Une belle édition 2018 donc où la température sera montée crescendo après deux premiers soirs de chauffe, avant que la folie ne s'empare d'une plaine de la Gloriette bondée depuis jeudi soir. Et les artistes ont répondu présents face à ce public joyeux et festif en proposant de superbes concerts. Parmi ceux que l'on retiendra depuis jeudi, citons celui des Girls in Hawaii, des régionaux Angle Mort & Clignotant et Thé Vanille ou encore celui de Joey le Soldat, une des belles découvertes pour nous de cette édition.

Il reste donc ce soir pour conclure en beauté cet Aucard 2018. En attendant on vous propose de revivre les deux derniers jours en images :