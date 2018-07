A Tours, la Ligue contre le Cancer fait du bruit pour ses 100 ans

Elle organisait un concert aux Halles.

100 minutes de musique pour 100 ans d'existence : voilà le message de la Ligue contre le Cancer ce samedi matin sur le marché des Halles de Tours... L'association qui organise toute l'année des ateliers de prévention pour éviter la maladie ou soutient les chercheurs locaux avait invité le groupe de rock Non-Lieu (qui va bientôt sortir son album) pour un concert face aux commerçants et aux clients venus profiter d'une matinée ensoleillée.

"Aujourd'hui notre objectif ce n'est pas de récolter des dons mais de nous faire connaître et de recruter de nouveaux bénévoles" explique l'une des bénévoles chargée de distribuer les tracts sur la Carreau alors que la musique commence.

En Indre-et-Loire, la Ligue contre le Cancer rassemble environ 50 personnes qui se relaient sur le terrain ou différentes tâches administratives. Dans le département, 7 000 donateurs financent les différentes actions comme le soutien des malades qui concerne 1 millier de personnes par an.

Dès la semaine prochaine, l'association renouvellera son animation estivale à Tours-sur-Plage, sur la rive Nord de la Loire : à plusieurs reprises elle organisera des ateliers de sensibilisation aux dangers du Soleil - même en cas de temps un peu couvert - afin de prévenir les risques de cancers de la peau, une action qui se déploie aussi cette année auprès des scolaires via une présence au Centre Carré d'O à La Riche.

Autres rendez-vous à venir : une présence sur les boulevards Heurteloup et Béranger pour faire la promotion des fruits et légumes de saison avant Nature au Coeur en septembre ou les traditionelles actions pour Octobre Rose (lutte contre le cancer du sein) et le Moi(s) sans Tabac en novembre (contre le cancer du poumon).

Plus d'infos au 02 47 39 20 20.