[#MIAM] On a déjeuné face à la Loire à Tours sur Plage

Évidemment c’est l’une des plus belles terrasses de Tours.

Ces dernières semaines, le temps n’est pas forcément à la fête en Indre-et-Loire alors à la moindre éclaircie on textote à tout va pour motiver les troupes afin d’aller se poser en terrasse quelque part. Dans la famille « déjeuner au Soleil », prenons donc la carte Tours sur Plage, quai du Portillon sur la rive Nord de la Loire, à la frontière entre Tours et St Cyr.



Ouverte un peu plus tôt que les trois années précédentes, la plage de Loire n’a pas mis longtemps avant de voir revenir ses habitués, celles et ceux qui apprécient le calme et le côté nature du lieu avec une vue panoramique sur le fleuve, pas trop de bruit de voitures et même des hamacs pour aller siester un coup avant de repartir bosser et quelques jeux.



Cette année, un nouveau concept de restauration est proposé au chalet, le 3ème en 4 ans. Sur l’ardoise, retour aux classiques de l’été : brochettes, chippos, pommes au four. Par exemple le midi de notre venue on a opté pour le plateau complet soit la pomme de terre avec sa petite sauce chèvre-crème maison, deux brochettes de poulet grillé et, côté verdure, aubergine + salade. Equilibré.



Vendu 12€ (15€ en rajoutant un jus de fruit local), voilà un plat servi sans traîner, avec le sourire et qui se mange toujours aussi rapidement, pas mal si vous êtes pressés. Niveau qualité gustative, on s’approche du barbecue familial du dimanche, la petite sauce accompagne bien la patate et la viande est bonne, mais comme on est gourmands on aurait bien imaginé une deuxième pomme de terre ou une troisième aubergine pour le même prix histoire d’être pleinement satisfait et rassasié.

Ah, quand même, notons ce petit plus attentionné : on est reparti avec une paire de tongs en cadeau :)