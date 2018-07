A Tours, des plaques de rue réinventées par un street artist

MifaMosa a réalisé plusieurs œuvres, notamment dans le Vieux-Tours.

Une plume Place Plumereau, juste au-dessus du distributeur de billets et de la plaque indiquant le nom de la place : si l'on passe dans le coin dans les jours, on ne la remarque pas forcément au 1er regard. Et même, vu le nom de la "plus belle place de France pour prendre l'apéro", sa présence parait complétement justifiée. Un petit clin d'oeil de la mairie ou du propriétaire de la maison historique ? Pas du tout. Cette plume, réalisée avec des petits carrés de céramique, c'est la création de MifaMosa, un street artist qui s'est spécialisé dans la déclinaison de noms de rues, de places ou d'avenues en oeuvres murales fines et amusantes, avec même un petit côté enfantin.

Désormais bien connu à Orléans, où une grande partie des rues du centre-ville arborent fièrement des petits carreaux de couleurs au-dessus de leurs plaques, MifaMosa a donc commencé à s'intéresser à Tours, mais aussi à d'autres villes françaises. Actuellement, il a déjà été inspiré par 8 secteurs de la cité, principalement dans le Vieux-Tours. On trouve des cerises... Rue des Cerisiers ou un drapeau malgache... Rue de Madagascar. La Rue du Commerce, la Rue de la Paix, la Rue Fleury, la Rue du Poirier et la Place de la Victoire ont également été visitées par MifaMosa qui nous dit fonctionner en fonction de ses impulsions, 5 créations ont ainsi été ajoutées il y a seulement quelques semaines, de quoi se créer un petit parcours en plus, il publie systématiquement une photo de son travail sur sa page Facebook.

A 27 ans, le Loirétain MifaMosa, résident du 45 depuis 6 ans, est du genre discret : accompagné de ses amis il agit en soirée quand on ne peut pas trop le voir, laissant aux passants le plaisir de la surprise. Alors que des dizaines de rues (petites ou célèbres) sont honorées de mosaïques à Orléans, Tours aura sans doute droit à tout un parcours sous peu, une autre façon de visiter la ville : spontanée, espiègle et un peu romantique...

Nous vous proposons de découvrir quelques oeuvres tourangelles de MifaMosa... et vous laissons chercher les autres...