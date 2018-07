La Croix Rouge tourangelle à la rencontre des habitants de la métropole

L'association organise ses journées annuelles pour récolter des dons.

Du 9 au 17 juin 2018 se tiennent les Journées Nationales de la Croix-Rouge française pour lequel les bénévoles se mobilisent dans les rues récolter le maximum de dons destinés à financer les actions de l'association comme le SAMU Social et ses maraudes dans l'agglo tourangelle, les épiceries sociales de la Rue Mermoz de Tours et de la Rue Pasteur de Joué ou encore les activités d'urgence et de secourisme comme récemment aux Années Joué.

Pour ce rendez-vous, la Croix Rouge de Tours recherche "des bénévoles d'un jour" et vous pouvez contacter le 02 47 36 06 05 si vous êtes intéressés.

Voici le programme :

- Un stand les samedis 9 et 16 juin de 9h à 13h aux Halles de Tours

- Un stand le samedi 16 juin de 13h à 18h boulevard Heurteloup

- Un vide-grenier, à l’ENVOL, 2 rue Mermoz, le 16 juin, de 9h00 à 18h00,

- Une braderie à la vestiboutique de Joué-lès-Tours, 6 rue Pasteur, les samedis 9 et 16 juin de 14h à 17h

- Et du 11 au 16 juin les bénévoles de Tours seront en centre-ville pour la quête mais aussi les 15 et 16 juin à Fondettes et les 9 et 14 juin à Luynes

1 don d'1€ finance 1 repas, 10€ 30 couvertures de survie.