Aucard de Tours 2018 : les deux premières soirées en images

Le festival se poursuit jusqu'à samedi.

"Let's dance" : c'est le thème adopté cette année par les organisateurs d'Aucard de Tours et pas de doute la promesse est bien tenue dès les deux premières soirées...

La 33e édition du festival, proposé par Radio Béton depuis 1986 mélange les styles : rock, hip-hop, blues de la Nouvelle-Orléans ou encore contrebassiste-metalleux en slip ont été au programme des deux premières soirées, qui ont bénéficé en plus d'une météo clémente, un vrai miracle en cette période orageuse.

Le public était donc au rendez-vous, la musique et la bière ont coulé à flots, et continueront de le faire jusqu'au samedi 9 juin. Nous vous proposeront tout de suite un premier retour en images sur les concerts de mardi et mercredi et pour les vidéos ça se passe sur 37 degrés...