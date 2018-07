Un champion d’athlétisme tourangeau lance une box pour accompagner les runners

Avec des produits issus d’entreprises locales.

Yosi Goasdoué a 27 ans et la course occupe une grande partie de sa vie : champion de France de semi-marathon en 2015 (son record personnel est d’1h04, à 6 minutes du record du monde), il a également fini 3ème de la dernière édition des 20km de Tours et vise la victoire sur les 10km en septembre prochain. Natif d’Ethiopie et originaire de Nantes, il est aujourd’hui tourangeau, licencié à l’A3T – le club d’athlétisme de la ville – et commence à se préparer à passer à l’étape supérieure, en l’occurrence les marathons pour lesquels il espère être prêt d’ici 2 ans.

En plus de cette vie sportive bien remplie, le jeune homme a suivi des études en relations internationales mais n’a pas persévéré : « soit je restais là-dedans, soit je poursuivais l’athlétisme » nous explique-t-il. Ce sera donc la course, y compris pour son activité professionnelle, en plus des revenus issus des compétitions ou du sponsoring. L’an dernier, Yosi Goasdoué a donc lancé Day Running, une entreprise de coaching (il intervient par exemple avec Jogg in Tours) complétée depuis le mois de mai par la commercialisation mensuelle de box dédiés aux amatrices et amateurs de course à pied.

« Mon idée c’était de trouver le moyen de condenser plusieurs services en un : l’entraînement, les conseils de course à pied et la récupération, tout en faisant marcher des partenaires locaux » explique l’entrepreneur qui vend ses produits sur Internet et invite les clients à venir les récupérer directement dans des magasins (sans obligation d’achat supplémentaire, mais pour découvrir les produits des boutiques en question).

Thématisées, les boîtes de Day Running contiennent des produits variés comme des barres énergétiques, du gel, du thé ou des boules de massage pour celle dédiée à la récupération. Toutes renferment également un dossard pour participer à une course en Indre-et-Loire afin de mettre à profit les entraînements réguliers (parmi elles la course du Noblé Joué, le meeting de l’A3 Tours le trail Au Nom de la Loère) et des bons de réductions pour des massages ou des séances de cryothérapie le tout pour 30€. Et même si une nouvelle box sort chaque mois, les précédentes restent en vente pour les retardataires.