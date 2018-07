En partie tourné à Tours, "Un couteau dans le coeur" en avant-première aux Studio

Le film de Yann Gonzalez est notamment porté par Vanessa Paradis.

C'est l'une des sensations du dernier festival de Cannes et un long métrage dont certaines scènes ont été tournées à Tours : le polar de Yann Gonzalez Un couteau dans le coeur ne sortira en salles que le 27 juin mais vous pourrez le découvrir dès ce mardi 12 aux cinémas de Studio de Tours, en présence de son réalisateur lors d'une séance programmée à 19h45.

Le pitch :

Paris à l'été 1979. Anne est productrice de pornos gays au rabais et vit avec Loïs. Quand cette dernière la quitte, elle tente de la reconquérir en produisant, avec le flamboyant Archibald, un film beaucoup plus ambitieux. Mais un des acteurs est retrouvé sauvagement assassiné...



La description des Studio : "Histoire intrigante et distribution séduisante pour le second long métrage de Yann Gonzalez après Les Rencontres d'après minuit très remarqué lors de sa sortie en 2013 pour son originalité et son culot. Comme dans ce dernier, on retrouve Nicolas Maury (un des acteurs français les plus singuliers du moment) et Kate Moran avec qui il a tourné tous ses films courts ou longs. Autour d'eux, brille Vanessa Paradis qui montre qu'elle est vraiment une actrice talentueuse capable de se confronter à tous les univers."

La bande annonce :