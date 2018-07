Grève SNCF : trafic perturbé jeudi, et manifestation à Tours et SPDC

Le vote de la réforme ferroviaire au Sénat ne décourage pas les syndicats.

CFDT, Unsa, CGT, Sud Rail, FO : ce jeudi, 5 syndicats de la SNCF appellent à reprendre la grève perlée contre la réforme du rail. Si le texte prévoyant la fin du statut de cheminot dès 2020 ou encore le changement de statut de la compagnie ferroviaire a été adopté en première lecture par le Sénat ce mardi, l'adoption de la loi n'est pas encore définitive, une commission mixte paritaire de députés et de sénateurs devant se réunir lundi pour harmoniser les articles avant une validation définitive par le parlement.

Dans ce contexte, les syndicats comptent montrer de la manière la plus visible possible que la colère reste importante contre les disposisitions prises par le gouvernement et le feront savoir dès 10h ce jeudi à Tours : un rassemblement partira de la gare, il empruntera la Rue Edouard Vaillant pour passer devant les différentes directions régionales de la SNCF avant de rejoindre St-Pierre-des-Corps, sont technicentre, sa gare et enfin le pont Jean Moulin. La circulation pourrait être perturbée sur cet itinéraire. Des cheminots de Bourges, Vierzon ou Orléans devraient participer à cette initiative.

Voici par ailleurs les prévisions de trafic pour ce 7 juin, sachant que le mouvement se poursuivra vendredi 8 avant une pause jusqu'à lundi 11 :

Pas de trains Intercités sur la ligne Tours-Caen

3 TGV sur 4 de la Touraine vers Paris

1 TGV province-province sur 2

3 Ouigo sur 4

1 train sur 3 pour Tours-Orléans, Tours-Loches et Tours-Vierzon

1 train sur 4 vers Château-du-Loir et Port-de-Piles

2 sur 3 vers Saumur

4 trains sur 5 pour Chinon

Les horaires complets sont sur le site de la SNCF et sur son appli mobile.