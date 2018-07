Le 1er Vélotour de Tours annoncé le 9 septembre

Une balade insolite dans différents lieux de l’agglo.

Bien installé dans des villes comme Dijon ou Orléans, le Vélotour devrait enfin avoir lieu pour la première à Tours cette année. Cet événement, consistant à faire une balade à vélo dans l’agglo via différents lieux insolites, aurait déjà dû avoir lieu en Indre-et-Loire en septembre 2016 mais il avait finalement été annulé, notamment pour des raisons de sécurité suite à l’attentat du 14 juillet à Nice.



Deux ans plus tard, les organisateurs reviennent donc dans la ville en donnant rendez-vous aux cyclistes le dimanche 9 septembre. Si le parcours n’est pas encore connu, on sait déjà qu’il sera inattendu. Par exemple, dans d’autres villes, il traverse des parkings souterrains, des centres commerciaux ou des dépôts de transports en commun, on pourrait donc imaginer - au hasard - des étapes au centre de maintenance du tram, dans la galerie de la Petite Arche, au milieu des serres du jardin botanique, sur le site de l’hôpital Bretonneau ou de la Grange David à La Riche voire dans un parking souterrain du centre-ville.



L’idée de cette manifestation est de découvrir tout en faisant du sport, il n’est pas question de chronomètre. Les départs s’échelonneront de 8h à midi et l’événement s’achèvera vers 17h, ce qui laisse donc du temps pour parcourir la quinzaine de kilomètres du circuit et peut-être prendre goût à une utilisation plus régulière du vélo en ville (même si Tours progresse dans ce domaine comme on vous l’explique ici sur 37 degrés).



Les réservations du Vélotour sont déjà ouvertes pour 8 à 15€ (adultes) et c’est gratuit pour les moins de 12 ans, les demandeurs d’emploi ou les personnes en situation de handicap.