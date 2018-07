Le chef de l’Élysée parrain du 4ème Grand Repas du Val de Loire

Le menu sera servi à plus de 130 000 convives le jeudi 18 octobre.

Imaginé par la Cité de la Gastronomie de Tours en 2016, le Grand Repas prépare déjà sa 4ème édition. Le 18 octobre, un menu unique composé exclusivement de produits du Val de Loire sera servi dans tous les établissements scolaires d’Indre-et-Loire, dans des entreprises et des maisons de retraite, dans plusieurs dizaines de restaurants, à l’Hôtel de Ville de Tours pour des bénéficiaires d’associations caritatives mais aussi à la maison d’arrêt ou aux patients du CHU.

En comptant les partenaires qui se sont associés au projet en dehors des frontières de la Touraine (le menu est également proposé dans le Loir-et-Cher ou le Cher), ce sont pas moins de 130 000 personnes qui ont dégusté les mêmes plats lors de la dernière édition à l’automne 2017, et plus de 400 acteurs qui ont confectionné les recettes.

Pour faire mieux en 2018, la Cité de la Gastronomie essaie de convaincre d’autres collectivités de lancer un concept similaire dans de nouvelles régions, avec leurs propres produits locaux. Pour cela, un courrier explicatif va être envoyé dès ce mardi « à tous les élus de France » et un parrain prestigieux a accepté de soutenir la démarche : Guillaume Gomez, le chef des cuisines du président de la République à l’Élysée. En fonction de son agenda, il pourrait même venir à Tours dans quelques mois.

Des recettes imaginés par 4 établissements scolaires

« L’objectif c’est de faire du Grand Repas un événement national » affirme le président de Tours, Cité Internationale de la Gastronomie, Emmanuel Hervé. Il compte ainsi « lancer une dynamique » pour promouvoir les produits locaux, ou encore lutter contre le gaspillage alimentaire (un événement sur ce thème est d’ailleurs en préparation pour la rentrée à la Villa Rabelais).

Quant au menu de ce Grand Repas 2018, il a été confié à des jeunes pousses de la cuisine qui succèdent au chef Jean Bardet, au cuisinier du collège de Bléré Sébastien Brun ou au restaurateur tourangeau Julien Perrodin… 4 établissements ont été sollicités pour imaginer des recettes, et voici leurs propositions : crumble de butternut à la noisette en entrée par le Lycée Hôtelier de Blois, chou farci à l’effiloché de volaille et vin de Chinon en plat par le lycée St Gilles Fontiville de Veigné, pour le fromage ce sera une faisselle avec coulis d’herbes fraîches et croustinis selon une idée du CFA de Tours Nord et on terminera avec une tartelette aux châtaignes et citron confit inventée par le lycée Albert Bayet de Tours.

Sélectionnés par un jury de professionnels (dont 3 diététiciennes ou le chef 2 étoiles d’Onzain Rémy Giraud), le menu du Grand Repas sera également accessible aux particuliers qui pourront récupérer ses recettes sur Internet peu avant le jour J.