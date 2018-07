Ce que vous devez savoir avant d’aller à Aucard de Tours

Le festival est de retour jusqu’à samedi à la Gloriette.

On va danser, chanter et boire des coups pendants 5 jours d’affilée du côté des Deux-Lions : ce mardi c’est le retour d’Aucard de Tours, le festival qui met en tête d’affiche des groupes que vous ne connaissez pas forcément mais qui méritent l’attention et les applaudissements… Dans la prog’ : Girls in Hawai, Moodoïd, Contrefaçon, Angle Mort & Clignotant, Mathem & Tricks, Talib Kweli, Perturbator, Concrete Knives et beaucoup, beaucoup d’autres… Petit rappel : tous les jours, le festival met en avant des groupes locaux dans les bars de la ville, ce sont les apérocks, c’est gratuit et c’est à l’heure… de l’apéro.

Côté pratique, les festivités débutent vers 19h chaque soir sur le site (16h le samedi, fermeture des portes à 2h… Comme chaque année, les enfants ne sont pas oubliés et le spectacle pensé exprès pour eux c’est mercredi à 14h. Côté dresscode, il ne fera pas trop chaud, pas trop froid mais il pourrait bien pleuvoir avec des orages dès ce mardi soir donc prenez vos précautions.

Pour venir, le tram c’est bien (arrêt Heure Tranquille), le vélo ça passe aussi (parking gratuit et surveillé sur site). Et pour repartir ? C’est le retour des navettes Fil Bleu très tard le soir, avec un trajet via Giraudeau, Jean Jaurès, l’Avenue de Grammont ou encore le Parc Grandmont… Départs chaque soir à 1h00, 1h25, 1h50, 2h15 et 2h40.sur l’Avenue de Pont Cher (entrée piétons).

Encore une petite chose : cette année, il faudra échanger vos euros contre des jetons spécifiques au festival pour acheter à boire et à manger sur le site, un procédé déjà en vogue sur pas mal d’autres événements. Voilà, vous savez l’essentiel, notez bien qu’on sera sur place tous les jours avec l’équipe d’Info Tours et de 37 degrés pour vous ramener des reportages, des interviews, des photos et des vidéos…

Pour toute la prog’, les tarifs, vos questions… le site d’Aucard de Tours c’est par ici.