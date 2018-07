La Nouvelle-Zélande remporte le tournoi Howard Hinton à Tours

Le reportage photo d'Info-Tours.fr.

Après 3 jours de compétition et un temps plutôt clément à la Vallée du Cher, l'édition 2018 du tournoi Howard Hinton Sevens de Tours s'est achevée ce dimanche... Chez les femmes, on retiendra la victoire des Françaises de l'équipe de France Bleu dès samedi et chez les hommes, ce sont les Blacks de Nouvelle-Zélande, favoris du tournoi, qui se sont logiquement imposés après avoir terminé à la seconde place l'an dernier. L'équipe, composée de joeuurs expérimentés dont certains ayant déjà fait partie de la formation nationale de rugby à 7, profitaient de la compétition tourangelle pour préparer d'autres rendez-vous encore plus importants. L'équipe de France 7 Développement finit elle 2ème, et les Bleus Sevens 3èmes.

Pour le challenge Claude Bergeard, on notera la 1ère place de Ain Team Rugby Sevens, de Béziers pour le Pôle Espoirs, du Stade Rennais 2 chez les femmes pour le challenge CK7s,

Voici les photos de la dernière journée par James Techer :