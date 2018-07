Explosion de couleurs pour la course Happy Color à Tours

Le reportage photo d'Info-Tours.fr.

Ce dimanche, le quartier des Deux-Lions de Tours accueillait la troisième édition de la course Happy Color... Le principe ne change pas : il s'agit de courir pendant 5km (du côté de l'Heure Tranquille, de la fac de droit et du Lac de la Bergeonnerie) et ce n'est pas une épreuve chronométrée... Le principal c'est donc de s'amuser et pour cela il y a ce qu'il faut : régulièrement, participantes et participants se sont fait asperger de poudres colorées... De quoi les rendre littéralement méconnaissables à l'arrivée... Bonne ambiance et photos collector assurées !

Découvrez le reportage de Delphine Nivelet :

Et la suite avec les photos de James Techer et Morgan Morvan :