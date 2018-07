Harry Roselmack est venu fêter les 30 ans de l'Union Judo 37 à Tours

Le journaliste est ceinture noire.

Harry Roslemack est une figure de Tours : né sur les bords de Loire en 1973, c'est ici qu'il a fait ses études de journalisme avant de partir pour TF1 où il présente aujourd'hui le magazine Sept à Huit chaque dimanche après avoir - notamment - été le joker du 20h de la chaîne. Ce qu'on sait peut-être moins, c'est qu'il est ceinture noire de judo et qu'il a longtemps évolué au sein de l'Union Judo 37 à Tours.

Ce samedi, à l'occasion des 30 ans de la structure qui rassemble l'élite du judo en Touraine, Harry Roselmack était donc de retour sur les tatamis au dojo municipal André Van Hauwe près de la Vallée du Cher pour un anniversaire fêté en présence de très nombreux enfants des clubs de la région et de judokas s'étant illustrés en équipe de France.

Rassemblant des sportives et des sportifs de niveau régional et national, l'UJ37 Tours fait partie des meilleurs clubs français avec l'objectif de permettre aux jeunes de rester dans le département pour pratiquer leur sport à haut niveau et a permis l'émergence de Christophe Massina, Bréhima Guindo (sélectionnés aux JO) ou encore Christophe Besnard, médaillé mondial et européen.

Découvrez les photos de cet anniversaire par James Techer :