Les matchs s’enchaînent tout le week-end au Howard Hinton Sevens

Le reportage photo d’Info-Tours.fr.

Tout le week-end, le rugby à 7 fait sa grande fête annuelle sur les terrains de la Vallée du Cher et ça se passe sous le Soleil… Le Howard Hinton Sevens 2018 a débuté ce vendredi après-midi et chez les hommes les favoris – l’équipe néo-zélandaise New Zeland Select – est logiquement en tête de sa poule B dans le tournoi Elite Hommes, Les Bleus Sevens, les Free Sevens et les équipes de France Universitaires 1 et 2 font également partie des formations à suivre de près sur les terrains ce samedi.

Dans le Challenge Elite Hommes, les quarts de finale opposeront le Rugby 7 Périgord à Ariège Pyrénées Sevens, l’ASC Ducla à l’équipe Bourgogne, Bugs 7 à Rec Spered Sevens et Only Sevens Team au 3ème de la poule H. A suivre également : le tournoi féminin CK7s de 14h30 à 18h30 sur les terrains 5, 6 et 7…Les équipes de France Bleu et Blanc sont en tête de leur poule, tout comme l’équipe nationale de Chine.

Pour assister aux rencontres, notez le prix de l’entrée du tournoi : 5€. Restauration sur place.

Voici les photos de cette première journée par Philippe Maitre :