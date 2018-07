Howard Hinton Sevens 2018 : l'heure du coup d'envoi

Le tournoi international de rugby à sept débute aujourd'hui à 14 h, au stade de la vallée du Cher.

Les chocs des mains frappant contre les corps, les vibrations, les exclamations qui résonnent entre les murs de l’Hôtel de ville de Tours... Tout est impressionnant dans le Haka – danse traditionnelle Maori - exécutée par les joueurs de l’équipe New-Zealand Select, les Néo-zélandais qui participent à partir d’aujourd’hui au Howard Hinton sevens. La 22e édition du tournoi international de rugby à sept débute à 14 h au stade de la vallée du Cher.



Hier soir, l’événement a été ouvert par les discours d’organisateurs et de partenaires institutionnels, en présence de plusieurs équipes. C’est à l’issue de l’intervention de leur manager que les joueurs néo-zélandais se sont lancés dans cette danse rituelle. « C’était complètement spontané, explique Fred Lemare, en charge de la communication de l’événement. Ils ont ressenti de bonnes vibes, il a suffi d’un échange de regard avec leur manager. » Ce dernier est aussi le beau-frère d’Howard Hinton, qui a donné son nom au tournoi. Le rugbyman néo-zélandais a séjourné sept ans en Touraine, et a contribué à la montée de l’US Tours en première division en 1993. Trois ans plus tard, il meurt dans son pays natal, emporté par la maladie. Pour lui rendre hommage, ses amis de rugby créent, dès l’année suivante, le Howard Hinton sevens. L’autre objectif de cet événement : promouvoir le rugby à sept, variante rapide et spectaculaire du ballon ovale, entrée aux Jeux olympiques en 2016 à Rio.



Aujourd’hui, le tournoi est toujours là. Porté par 250 bénévoles, il est désormais un rendez-vous incontournable. Cette année, le coup d’envoi a lieu à 14 h, au stade d’honneur de la vallée du Cher, avec le début des matchs de poules du challenge masculin Howard Hinton sevens et du challenge féminin Chantal Kootz sevens, jusqu’à 23 h 30.



L'équipe féminine de Russie participera au tournoi.

Demain, tous les challenges démarreront sur la plaine des jeux de la vallée du Cher à 9 h et se poursuivront jusqu’à 20 h. À partir de 10 h, il sera possible de découvrir et de s’essayer au touch rugby, un rugby sans placages ni chocs. La finale du challenge féminin Chantal Kootz débutera à 19 h, avant la retransmission de la finale du Top 14 à 20 h 45.



Dimanche 3 juin, les phases de classement des différents challenges débuteront à 9 h. Les finales auront lieu à partir de 14 h 30 au stade d’honneur de la vallée du Cher. À 16 h 30 aura lieu un hommage à Howard Hinton, juste avant le coup d’envoi de la finale du challenge Howard Hinton sevens. Elle sera suivie d’une remise des prix, avant la clôture du tournoi à 19 h.