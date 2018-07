Un homme secouru dans la Loire à Tours

Il n'est pas blessé.

Gros coup de chance pour un homme de 35 ans ce mercredi soir vers 22h45 à Tours : selon les pompiers il a été piégé par la Loire dans laquelle il se baignait... Réfugié sur un ilot, il a dû être aidé par les secours pour se sortir de là. Egalement pris en charge par la police, il n'est pas blessé. D'importants moyens ont été mis en place pour cette intervention dont les pompiers plongeurs.

On retiendra aussi que ce mercredi après-midi, vers 15h, une femme de 76 ans a été gravement blessée lors d'un accident à La-Chapelle-sur-Loire au lieu-dit Les Bourgueries. Son véhicule était seul en cause : elle en a perdu le contrôle et fait plusieurs tonneaux. La victime a été prise en charge par le SMUR de Chinon et transportée vers l'hôpital Trousseau à Chambray-lès-Tours. La gendarmerie était aussi sur les lieux pour déterminer les causes de l'accident.