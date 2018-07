Marathon de cinéma samedi soir aux Studio

Avec 15 films de 18h à 6h du matin.

Samedi 2 juin, c'est nuit blanche assurée ! Pas à cause d'une énième soirée dansante (vous avez 51 autres samedis pour ça dans l'année) mais pour la 34ème Nuit des Studio au multiplexe art et essai de Tours, Rue des Ursulines.

Pour le concept, rien de plus simple : 15 films, 35 séances de 18h à 6h du matin... En gros ça vous fait un marathon de 5 films, à choisir selon vos goûts (tous les styles sont représentés, avec des longs métrages récents ou plus anciens)... Entre chaque séance, pour reprendre des forces, un village associatif s'occupe de votre estomac...

Ne traînez pas : 1 000 pass sont dispos et l'an dernier dès 16h le jour J il n'y en avait plus aucun.

Voici à quoi vous attendre, sachant que la programmation a été établie par une équipe de 9 personnes dirigée par Jean-Pierre Moreau :

9 mois ferme :

Fight Club :

Drive :

Wild, The Rocky Horror Picture Show, Mon Frère est fils unique, Le Tombeau des lucioles, Les 39 marches, Le Dernier combat, Le Carnaval des âmes, L'Atalante, Garçon d'honneur, 12 hommes en colère, Docteur Folamour et A l'Est d'Eden.