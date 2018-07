Florilège Vocal : le grand week-end 100% chorales prêt à démarrer

Avec un grand concert gratuit dimanche Place de la Résistance.

« C’est un concours unique en France, le seul concours international de chant choral » rappellent les organisateurs du Florilège Vocal de Tours dont les notes retentiront pendant 3 jours, du 1er au 3 juin, à l’Opéra, Place dz la Résistance et dans l’église St Julien…

Cette année, la manifestation en est à sa 47ème édition, « et on veut que ce soit une véritable fête du chant choral » affirment l’équipe qui fait venir des formations d’Espagne, de Hongrie, de Slovénie, d’Italie ou de Bulgarie… « On réintroduit aussi des rencontres nationales avec une partie du concours réservée aux chœurs français qui participent en général peu aux concours car ils n’osent pas s’y aventurer vu le niveau. Ce sera une occasion pour eux de se rencontrer, d’échanger, et que certains puissent se distinguer. »

Pour les concours, le règlement a été un peu simplifier mais l’esprit reste le même : un quart d’heure pour convaincre, avec une partie mise en scène, « pour montrer que le chant choral n’est pas figé et austère. C’est une façon de faire vivre la musique de manière collective, de mettre en valeur la voix à plusieurs. » A noter que les cinq chœurs français viendront par exemple de Bordeaux ou du Puy-en-Velay, et il y en aura un de Tours.

Quant aux lauréats du Grand Prix de la Ville de Tours, décerné par un jury de 5 spécialistes français et étrangers (dont une cheffe de chœur de Porto-Rico) ils décrocheront leur billet pour le concours européen de chant choral, et on notera qu’une compétition parallèle sur les chants de la Renaissance est proposée pour les groupes qui souhaitent s’y aventurer, une sacrée singularité tourangelle.

Si les représentations au Grand Théâtre et dans l’église St Julien sont liées à une billetterie, le Florilège Vocal de Tours prend chaque année pas mal d’initiatives pour s’ouvrir au grand public avec des premières parties organisées dans le hall du Grand Théâtre, des ateliers Chœurs Ouverts le samedi après-midi Place Châteauneuf et l’habituel concert de clôture avec tous les artistes le dimanche après-midi sur la Place de la Résistance, soit pas moins de 400 personnes qui se succéderont sur scène dès 18h.

Pour les infos pratiques sur le Florilège Vocal (horaires des concerts, tarifs…), rendez-vous sur le site du festival.