Le Court-Circuit fête ses deux ans

Pour l'occasion, le café locavore organise une grosse fête place de la Victoire samedi 2 juin.

Il y a deux ans, la place de la Victoire avait des allures bien ternes. Malgré quelques commerces bien implantés comme un salon de coiffure ou la brasserie de la Victoire, elle faisait en effet pâle figure avec plusieurs boutiques vides et un manque de vie évident pour cette entrée du Vieux-Tours.

Deux ans plus tard, si l'aspect de la place n'est toujours pas du plus bel effet, elle a néanmoins retrouvé de la joie et de la vie. Le Court-Circuit n'y est pas pour rien dans ce processus de redynamisation. En effet, il y a deux ans, Jean-François Grant, dit Jeff, ouvrait ici un café axé sur la vie locale, et s'entourait même de 6 associés pour mener à bien son projet. L'idée de Jeff : ouvrir un lieu de vie où les clients peuvent se sentir chez eux et faire de ce lieu un espace ouvert aux associations ou aux porteurs de projets pour parler de leurs activités.

Deux ans plus tard, Le Court-Circuit est en passe de réussir son pari. Le lieu est devenu l'un des plus tendance à Tours et pas que grâce à sa déco en bois qui fait toujours son effet, mais aussi grâce à sa démarche éco-responsable - plus qu'un vain mot ici -, qui a séduit un public d'habitués et de curieux.

Une réussite qui a entraîné dans son sillage d'autres initiatives. Aujourd'hui sur la place de la Victoire, on retrouve ainsi plusieurs commerces dans la même veine comme l'épicerie zéro déchet "Sur la Branche" ou encore le magasin de vélos "La Bicyclerie" qui vient d'ouvrir. De quoi faire de cette place un pôle local et éco-responsable créateur de lien social.

Une place de la Victoire qui va s'animer un peu plus encore ce samedi 2 juin avec l'événement "Complètement locaux", organisé par Le Court-Circuit pour ses deux ans justement. Une fête populaire qui s'était déjà déroulée l'an passé pour le 1er anniversaire (et de belle manière) et qui revient cette fois en plus grand encore.

L'événement mettra notamment en avant tout un tas d'acteurs locaux : des producteurs (boulangers, pécheurs, brasseurs...) des associations environnementales (Zéro Déchet Touraine, Association Permaculture...), des associations diverses (Bar Bidule, école Tilia...), des commerces ou encore des compagnies artistiques ou culturelles (Compagnie 21, Délégation art thérapie...).

Au programme de nombreux stands et animations donc, mais aussi des spectacles et concerts sur la scène qui sera installée. De quoi faire une belle fête en l'honneur du Court-Circuit mais aussi de tous les acteurs locaux.

Photo : image d'archives de la fête pour les 1 an du Court-Circuit