10 commerces tourangeaux tendance à découvrir

Épiceries, cordonnerie, café, jeux vidéo…

A Tours ça bouge toujours en matière de commerce… De nouvelles boutiques ouvrent quasiment toutes les semaines, en tout cas tous les mois… Et certains concepts sont particulièrement originaux et intéressants, comme La Bicyclerie que l’on présente en détails ce lundi sur Info Tours. Aujourd’hui, on vous propose une sélection d’adresses qui nous tapent dans l’œil par leur histoire, leur personnalité ou leur singularité (évidemment, la liste est non exhaustive).

La Caf’tière, Place de la Résistance

Ici, le café est torréfié par la maison, on peut le déguster sur place dans un cadre chaleureux, lumineux et coloré ou l’acheter pour l’emporter. Et si le café n’est pas votre passion, vous pourrez aussi profiter de jus de fruits et limonades sélectionnés avec soin ou d’un très bon thé glacé (en ce moment, fraises du marché et basilic, un petit plaisir parfait en cas de grosses chaleurs).

Fleurenplume, Place Châteauneuf

Sans doute l’une des boutiques de décoration les plus originales de la ville, avec un showroom régulièrement renouvelé, des bijoux brodés, des luminaires, des petits meubles, des créateurs locaux, de la brocante… Agnès a le goût de l’original et de l’inédit, avec un certain style pour la mise en scène.

Sur la Branche, Place de la Victoire

Dans cette épicerie en vrac dont l’objectif est de réduire le poids de vos poubelles (on vient avec ses propres contenants réutilisables, mais on peut aussi en trouver sur place), Ann-Gwénolée sélectionne le must des produits bio et locaux, ou en tout cas qui viennent de pas trop loin. Il y a du riz, des légumes, de la moutarde, de l’adoucissant mais aussi de l’huile d’olive, de la pâte à tartiner, des éponges, et des nouveautés régulières.

La Cave sur la Place, Place Velpeau

Un peu à l’écart du centre-ville, cette cave à vin est un must pour les amatrices et amateurs de bonnes bouteilles avec un point fort : tout est bio chez Nicolas qui propose en permanence 300 références, jusqu’à 600 au cours d’une année. Le responsable de la boutique se définit comme « un passeur de vins » qui s’adapte au goût de ses clients pour leur dénicher le breuvage idéal comme il nous le raconte sur 37 degrés.

La Passerelle des Créateurs, près de la mairie de Joué-lès-Tours

Ici, tout ce que l’on trouve dans les rayons vient d’artisans ou artistes locaux, que ce soit des produits d’épicerie, des bijoux, des sacs ou des vêtements pour bébé. Dans ce petit magasin où l’accueil est charmant, les collections sont renouvelées à chaque saison avec par exemple en ce moment de la porcelaine, des bijoux à l’inspiration marine ou des cadres végétaux.

Tia Gourmet, Rue des Halles

La plus grande épicerie fine de Tours propose des produits très variés : des spécialités asiatiques (comme les mochis, pâtisserie japonaise fabriquée à St-Martin-le-Beau) aux huiles en passant par les confitures, les boissons ou les thés (que l’on peut aussi déguster sur place), tout cela dans un décor ultra spacieux et design. On apprécie également sa cave de vins étrangers au sous sol.

Addict, Place de la Résistance

Le monde de la coiffure évolue avec un nouveau concept testé à Paris et dans d’autres grandes villes, désormais débarqué à Tours : la coiffure par abonnement, où l’on paie une certaine somme mensuellement pour pouvoir venir se faire coiffer très régulièrement, sans engagement, avec des formules pour venir chaque semaine, chaque mois ou en illimité.

L’Atelier de la Cordonnière, Rue Courteline

Bien sûr qu’une cordonnerie c’est tendance ! Ouverte en début d’année, la petite boutique de Cindy permet de s’acheter des petits cadeaux (ceintures…), d’affûter un couteau, d’acheter des produits vegan, de relooker certaines pièces de son vestiaire ou, bien sûr, de faire réparer des chaussures et faire des clés. On y trouve aussi des produits comme un détacheur de gras 100% naturel fabriqué en France.

La Malle du Cireur, à la gare et aux Halles

Faire cirer ses chaussures en quelques minutes avant de prendre un train ou entre deux courses alimentaires aux Halles ? C’est possible avec Damien, maître cireur qui va sur le terrain chaque jour au contact du client avec son petit matériel. Enthousiaste, rapide et efficace, il s’est vite fait un nom avec ses prestations qu’on aurait pu croire disparues, et on vous raconte son histoire sur 37 degrés.

VR Xtreme, Rue de Jérusalem

La réalité virtuelle a de plus en plus adeptes et ici ce sont 15 stations de jeux qui sont proposées pour être complètement immergé(e). On peut venir seul ou à plusieurs, 150 jeux et circuits sont disponibles dont un à 360°. Jeux de sport, de combat, ou d’aventure… Il y en a pour tous les goûts.

