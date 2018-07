Les Douets en fête le 3 juin

Avec concert, vide-grenier...

Le dimanche 3 juin aura lieu de la rue des Douets à la rue de Bois Aubry une grande fête du quartier Douets-Milletière associée à un vide-grenier. Pendant cette fête de quartier le Comité de quartier "Association Douets Milletière" présentera ses activités.

Au programme également : des animations artistiques... De la chanson folk avec le groupe "Paillass'song's", un trio de jazz classique, un groupe de roc pop "Non lieu" et enfin un spectacle pour enfants avec "Les Zinzins" et de la déambulation avec "La Bavarde", tout cela couplé avec des démonstrations des associations sportives et de la danse.

Les inscriptions au vide-grenier ont lieu tous les jeudis pendant les permanences entre 14 et 16h au local de Comité de quartier jusqu'à fin mai ou par téléphone au 06 73 15 40 81

Prix pour la place de vide-grenier de 4m - 7€ pour le Comité de quartier, à payer à la réservation, 6€ - pour la Ville, à payer le jour de vide-grenier.





Plus d'infos sur le site du Comité de quartier Association Douets Milletière