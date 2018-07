Une journée autour de l'obésite au CHU de Tours

Avec des spécialistes de toute la région.

Il y a quelques jours c'était les Journées Européennes autour de l'obésite, avec notamment une mobilisation de l'association Ob'in Tours à destination du grand public. Pour les professionnels, l'hôpital se mobilise également ce jeudi 31 mai dans l'amphithéâtre de l'hôpital Clocheville ainsi qu'à la Cité de la Gastronomie, sur le Boulevard Béranger.

En Centre-Val de Loire, près de 1% des adultes sont en situation d'obésité, la région, particulièrement touchée par, s’est donc vue attribuer deux CSO, un au CH d’Orléans et un second au CHU de Tours. Pour la 1ère fois, les CSO de la région se réunissent pour une journée de formation à destination des professionnels de santé pour évoquer la prise en charge multidisciplinaire de l’obésité chez l’adulte, les stratégies de remobilisation chez la personne obèse, la prise en charge chirurgicale et laplace de l’éducation thérapeutique.

En fin de matinée, à 11h, une conférence ouverte au public sera donnée par le Professeur Jean-Pierre Corbeau,

professeur émérite, sociologie de l’alimentation. Thème : « les variations des représentations sociales et médiatiques de la surpondération et de l’obésité ». "C’est la dimension sociologique de l’obésité qui sera interrogée au cours de cette conférence" précise le CHU.

L’après-midi sera consacré aux actions ciblées telles que la prise en charge diététique au CHRU, les troubles compulsifs alimentaires et l’obésité, l’intérêt des thérapies psychologiques dans l’accompagnement de la personne obèse, l’éducation physique adaptée sur le territoire ou encore l’harmonisation des pratiques diététiques en ambulatoires.