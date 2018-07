Grand tournoi de badminton à Tours ce week-end

Nous avons assisté aux matchs samedi.

Jusqu'à ce dimanche après-midi, le gymnase Guy Meunier de Tours accueille une grande compétition de badminton pour les jeunes de la région Centre-Val de Loire, sous l'égide du CES Tours Badminton. Cette étape N°5 du trophée régional se joue en simple ou en double pour les benjamins, les minimes, les cadets ou les poussins... Après les simples et les mixtes ce samedi, place aux doubles ce dimanche, et à la suite des mixtes... Les minibad jouent également ce dimanche entre 8h30 et 16h.

Voici les photos de James Techer :