Une petite marée humaine contre Emmanuel Macron à Tours

Elle a marché de la Place de la Liberté à la Place Anatole France.

Pas une semaine sans manifestation anti gouvernementale dans les rues de Tours ce printemps. Ce samedi, 5 jours après la dernière mobilisation des fonctionnaires ayant réuni près de 2 000 personnes, près d'un millier de militantes et de militants ont marché ensemble contre la politique d'Emmanuel Macron : un chiffre plus faible que d'autres rassemblements mais néanmoins non négligeable (un collectif de médias a compté 32 000 personnes à Paris, près de 200 invitations à descendre dans la rue avaient été lancés dans tout le pays).

A l'appel de la France Insoumise, de la CGT, d'FSU, de Génération.s ou d'associations, la foule était composée de cheminots, de retraités, de jeunes ou de salariés critiquant la hausse de la CSG, la réforme de la SNCF et globalement une politique "pour les riches" menée par l'exécutif.

Sous le Soleil et dans une bonne ambiance, la manifestation a fait une pause pour les discours des organisateurs devant l'Hôtel de Ville... "Il ne faudrait pas que je croise Emmanuel Macron, je lui ferai honte" assurait une retraitée en voyant le cortège passer près d'elle, expliquant que sa retraite de quelques centaines d'euros avait baissé depuis l'arrivée au pouvoir du nouveau président.

Quelques photos du rassemblement par James Techer :